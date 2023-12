Casal encontrado morto em casa após acusação de crime em Ribeirão das Neves

Um casal de 57 anos foi descoberto sem vida na sua residência no bairro Havaí, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na noite da última terça-feira (12). O casal estava envolvido em um caso de suposto estupro de vulnerável, reportado em outubro do mesmo ano, enquanto cuidavam de três crianças da vizinhança.

Imagem ilustrativa

Os detalhes do Boletim de Ocorrência revelam que uma carta foi encontrada ao lado do corpo da mulher, onde ela negava veementemente as acusações de estupro, alegando já não cuidar das crianças há mais de um ano. Na carta, ela afirmava que no momento da acusação, as crianças estavam na companhia da mãe delas.

O filho do homem e enteado da mulher, que residia em outro local, informou que os vizinhos ouviram os disparos, mas não perceberam nenhum veículo deixando a área. Ao chegarem na residência, os militares encontraram o portão trancado.

Segundo o BO, o corpo do homem estava no primeiro andar da casa, com uma perfuração na nuca, enquanto a mulher foi localizada no segundo andar, com perfurações no peito e nas costas. Cápsulas deflagradas de uma arma calibre 380 foram encontradas no sofá da residência.

Até o momento, ninguém foi detido. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

Da Redação com Por Dentro de Tudo