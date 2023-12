Vereador sem habilitação atropela ciclista em MG

O vereador Sebastião Evaristo Ferreira (PP), conhecido como Tião do Clube, de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, atropelou um ciclista na noite de terça-feira (12). O parlamentar estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro que estava conduzindo, um Fiat Idea, estava com a documentação irregular.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a Polícia Militar, o ciclista, de 37 anos, foi socorrido com suspeita de fratura no cotovelo. Ele foi encaminhado a uma policlínica no centro da cidade e, posteriormente, à Upa de Vespasiano, cidade vizinha, para realizar exames.

Tião do Clube disse à reportagem que o ciclista colidiu com a lateral do seu carro ao tentar ultrapassar o veículo. Ele negou que tenha atropelado a vítima.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que irá apurar os fatos.

Infração gravíssima

Dirigir sem CNH é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a lei, quem é flagrado nessa situação tem que pagar multa no valor de R$ 880,41, além de poder pegar pena de detenção de seis meses a um ano.

Em nota, a Câmara Municipal de São José da Lapa disse que não teve acesso a qualquer informação oficial sobre o ocorrido.

"Sendo assim, somos presentes para informar que tão logo apurados os fatos, esta casa se prontificará a prestar esclarecimentos suficientes se comprometendo sempre com a moralidade e impessoalidade a que lhe compete", completou.

O gabinete do parlamentar não se manifestou até a última atualização desta reportagem.

Da redação

Fonte: O Tempo