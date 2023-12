Operação da PCMG desmantela esquema de furto e receptação de esmeraldas em Minas Gerais

Na terça-feira passada (12 de dezembro), a Polícia Civil de Minas Gerais conduziu nove mandados de busca e apreensão em Itabira, região Central do Estado, como parte das investigações sobre furtos qualificados e receptação de esmeraldas. A operação resultou na apreensão de bens relacionados aos crimes, levando à prisão em flagrante de dois empresários por posse ilegal de arma de fogo, conforme comunicado oficial da corporação.

Foto: PCMG/Divulgação

As apurações, lideradas pela Delegacia Regional em Itabira, delinearam a atuação do grupo e identificaram suspeitos envolvidos nos delitos. Revelaram que os furtos eram executados por funcionários em colaboração com terceiros, sendo as pedras escondidas estrategicamente para posterior remoção.

Durante a investigação, uma testemunha encontrou um pacote com pedras similares a esmeraldas. Um funcionário de uma mineradora identificou as pedras como propriedade do empresário, retiradas ilegalmente da empresa. As investigações prosseguem em andamento.

Da Redação com O Tempo