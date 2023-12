Expansão do Samu em Minas: Agora em 23 municípios, incluindo Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Região

O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, anunciaram uma significativa expansão do alcance do Samu 192 Regional Macro Centro BH durante uma cerimônia realizada no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (13/12).

Imagem: Por Dentro de Tudo

Esse serviço, que originalmente cobria oito municípios, será ampliado para 23, abrangendo 15 deles com bases descentralizadas e unidades móveis. A implementação incluirá 52 novas ambulâncias, além das 41 já existentes, com um investimento do Governo de Minas de R$ 7,5 milhões.

Romeu Zema expressou sua satisfação com essa expansão, destacando o compromisso em alcançar 100% do território mineiro com o Samu, mesmo enfrentando desafios financeiros. Ele também mencionou o programa Opera Mais, que visa eliminar a lista de cirurgias eletivas até o próximo ano.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, ressaltou a importância dessa parceria entre o Governo de Minas e a prefeitura para fortalecer a saúde pública.

O Samu Regional Macro Centro BH atuará em três microrregiões de Saúde: Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté; Ouro Preto e Vespasiano. Com uma central de regulação em Belo Horizonte, o sistema contará com um georreferenciamento único para otimizar o deslocamento das ambulâncias nas três microrregiões.

Espera-se que a implementação desse serviço nas 23 cidades esteja concluída até abril de 2024, beneficiando os municípios divididos em microrregiões específicas.

O Samu 192 é um pilar essencial na Rede de Urgência e Emergência de Minas Gerais, inspirado no sistema francês de assistência pré-hospitalar. Ele se destaca ao oferecer atendimento emergencial pré-hospitalar, visando minimizar danos e salvar vidas, sendo realizado por profissionais de saúde treinados para lidar com diversas situações de emergência, acidentes e até partos.

Da Redação com Por Dentro de Tudo