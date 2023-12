Homem de 60 anos incendeia casa ao tentar matar aranhas com lança-chamas

Um homem de 60 anos ficou ferido e perdeu parte da casa após tentar matar aranhas com um lança-chamas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, na tarde desta quinta-feira (14).

Foto: Divulgação / CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava usando o aparelho para eliminar teias de aranhas quando acabou ateando fogo em um colchão. O fogo se espalhou rapidamente pela casa e atingiu três cômodos.

Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital São Vicente de Paulo. Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 35% do corpo acima da linha da cintura, mas não corre risco de morte.

Os bombeiros controlaram o incêndio e evitaram que ele se espalhasse para outras casas. Os danos foram concentrados em um dos três cômodos atingidos.

Da redação