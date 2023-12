Fim de ano e férias: Aeroporto de Confins registra grande fluxo de passageiros em dezembro

Está em pleno vigor a alta temporada no Aeroporto de Confins - BH Airport, impulsionando a atividade do aeroporto ao longo do mês de dezembro. O início das férias e as celebrações de fim de ano estão contribuindo para atingir um índice de aproximadamente 1 milhão de passageiros transitando pelo terminal neste período. As projeções indicam um aumento de 7,7% em comparação ao mesmo período do ano passado (dezembro de 2022) e uma recuperação de 93% em relação ao mesmo período pré-pandemia (dezembro de 2019).

imagem: Por Dentro de Tudo

Para as operações das aeronaves, a estimativa é de aproximadamente 8,2 mil voos até o final do mês, representando um crescimento de 4,4% em relação a dezembro de 2022 e uma recuperação de 98% se comparado ao mesmo mês de 2019. Os feriados de Natal e Réveillon estão impulsionando esse aumento na movimentação. Entre 22 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, espera-se um total de 313 mil passageiros no terminal internacional de Minas Gerais. As datas de pico serão as sextas-feiras, dias 22 e 29, e a segunda-feira, dia 2, no retorno do feriado, com uma média de 32 mil passageiros por dia.

A Azul lidera com o maior número de voos extras programados para esse período, totalizando 143 partidas adicionais, seguida pela Gol, que terá 45 voos extras. As cidades litorâneas do Nordeste continuam sendo os destinos preferidos pelos passageiros de Minas Gerais. O maior acréscimo de voos partindo do BH Airport será para João Pessoa (PB), com 24 partidas extras, seguido por Porto Seguro (BA), com 23 voos adicionais, e Maceió (AL), com 16. Além desses destinos, haverá um reforço no número de voos para Cabo Frio (RJ), Jericoacoara (CE), Natal (RN), Foz do Iguaçu (PR) e Recife (PE).

64 destinos esperam pelos passageiros em dezembro

Regionais: Araxá (MG), Governador Valadares (MG), Ipatinga (MG), Juiz de Fora (MG), Manhuaçu (MG), Montes Claros (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Salinas (MG), Teófilo Otoni (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Varginha (MG).

Domésticos: Aracaju (SE), Barreiras (BA), Belém (PA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), Caldas Novas (GO), Campina Grande (PB), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Guanambi (BA), Ilha de Comandatuba (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Lençóis (BA), Linhares (ES), Maceió (AL), Marabá (PA), Natal (RN), Navegantes (SC), Palmas (TO), Parauapebas (PA), Parnaíba (PI), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro – Galeão (RJ), Rio de Janeiro – Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Santarém (PA), São Luís (MA), São Paulo – Congonhas (SP), São Paulo – Guarulhos (SP), Teresina (PI), Vitória (ES), Vitória da Conquista (BA).

Internacionais: Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cidade do Panamá (Panamá), Willemstad (Curaçao), Fort Lauderdale (EUA), Lisboa (Portugal), Orlando (EUA) e Santiago (Chile).

Da Redação com Por Dentro de Tudo