Jovem de 24 anos é operado após inserir cinco celulares no ânus em MG

Um jovem de 24 anos foi operado para retirar cinco celulares do ânus em Governador Valadares, no Rio Doce, no domingo (10/12).

Foto: Reprodução/ Internet

O rapaz deu entrada no hospital com fortes dores abdominais. Os médicos constataram que os aparelhos estavam presos no reto.

Após a cirurgia, o jovem passou a apresentar um comportamento agitado. Ele não informou por que inseriu os celulares no próprio corpo.

A polícia suspeita que o rapaz tenha feito isso para tentar entrar em uma unidade prisional. No entanto, como não houve flagrante, não foram tomadas medidas legais.

Os celulares foram apreendidos pela polícia, mas os números de identificação não foram recolhidos.

Da redação

Fonte: O Tempo