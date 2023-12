Caixa realiza leilão com 23 imóveis em Minas; veja como participar

A Caixa Econômica Federal realiza um leilão virtual com 111 imóveis disponíveis na região Sudeste, sendo 23 em Minas Gerais. As oportunidades são para quem deseja adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros. Os descontos podem chegar a 55% no valor da avaliação.

Em Belo Horizonte, por exemplo, há um apartamento de 54,45 m², com área privativa e três quartos, avaliado em R$ 132 mil, mas com lance inicial de R$ 76.804,40. Já em Contagem, na região metropolitana, há um apartamento de 47,4 m², com área privativa, 2 quartos, em condomínio que possui espaço com churrasqueira, playground, portaria e salão de festas, avaliado em R$ 280 mil, mas com lance inicial em R$ 110.600.

As consultas e lances para arrebatar os bens imobiliários podem ser realizados por meio do site da Fidalgo Leilões, até quinta-feira (21), às 10h. Para participar, basta efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital.

Para participar do leilão, é necessário:

Efetuar o cadastro no site da Fidalgo Leilões;

Enviar os documentos citados no edital;

Efetuar o pagamento de um sinal de 5% do valor do lance inicial.

Documentos necessários

Pessoa física: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

Pessoa jurídica: CNPJ, contrato social, balanço patrimonial, comprovante de renda e documento de identidade do representante legal.

Antes de participar do leilão, é recomendável que seja realizada uma pesquisa sobre o imóvel, como o valor no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio.

