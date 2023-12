Tragédia em asilo: Ataque de abelhas deixa uma pessoa morta e 12 feridas em Vespasiano

Um ataque de abelhas a um asilo em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), resultou na morte de uma pessoa e deixou 12 feridas nesta segunda-feira (18). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 20 idosos estavam presentes no local durante o ataque, mas não foram afetados pelas picadas. A idade das vítimas não foi revelada.

Imagem ilustrativa

Apesar da dispersão dos insetos, os bombeiros planejam retornar ao asilo durante a noite, momento em que as abelhas costumam se recolher e se agrupar, visando realizar a captura segura do enxame, que é considerado não-itinerante.

O enxame pode ser formado por abelhas migratórias, em deslocamento, ou estar localizado em uma colmeia fixa, que foi o caso registrado.

Cinco das doze pessoas feridas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade, enquanto as outras sete receberam cuidados em uma Unidade de Saúde. O rabecão foi acionado para a remoção do corpo da vítima fatal. Os 20 idosos não atingidos pelas picadas devem ser temporariamente transferidos do local.

Da Redação com Por Dentro de Tudo