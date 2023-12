Comida mineira é a melhor do Brasil e está entre as 30 melhores do mundo de acordo com guia gastronômico

A famosa culinária de Minas Gerais tem conquistado o reconhecimento internacional mais uma vez, sendo classificada entre as 30 melhores do mundo pelo renomado site americano Taste Atlas.

Foto: RodineI C0sta

O guia gastronômico, que leva em consideração as opiniões dos viajantes, revelou o que os mineiros já sabiam: a comida de Minas é realmente excepcional, sendo colocada como a melhor do Brasil e alcançando a posição 30 globalmente, com uma pontuação de 4,36. A culinária baiana também recebeu destaque, classificando-se como a segunda melhor do país. No topo do ranking mundial está a região da Campania, no sul da Itália.

Esta lista abrange 100 regiões de todo o mundo e é resultado do engajamento de viajantes no Taste Atlas, um guia gastronômico renomado.

A comida mineira se destaca mais uma vez, e temos motivos para comemorar.

Além disso, em outra ocasião, o pão de queijo mineiro foi reconhecido como o terceiro melhor café da manhã do mundo pelo mesmo site, com uma lista baseada em mais de 17 mil avaliações, das quais cerca de 11 mil foram validadas.

No ano anterior, o queijo Canastra foi o grande destaque, superando queijos renomados como o italiano Parmeggiano Reggiano, o francês Mont d'Or e o português Serra da Estrela, sendo classificado como o melhor pelo site americano.

Nossos ícones gastronômicos merecem todos os elogios e reconhecimento! Vida longa ao feijão tropeiro, ao queijo, ao torresmo e ao tutu de feijão!

Da Redação com G1