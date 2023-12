Papai Noel dos Correios: prazo de adoção é estendido até amanhã dia 20 dezembro em Minas

Padrinhos e madrinhas mineiros já adotaram cerca de 27 mil cartas até o momento. Com a prorrogação do prazo de adoção, aqueles que desejam tirar um sonho do papel têm até a próxima quarta-feira (20) para adotar uma ou mais cartinhas das cerca de 10 mil que ainda estão disponíveis nas agências dos Correios no Estado e também no blog da campanha Blog do Noel.

Imagem Correios MG

Todos os presentes devem ser entregues nas agências dos Correios até a sexta-feira (22).

Da Redação com Correios MG