Idoso é preso por estuprar adolescentes durante falsas sessões de benzimento em BH

Um suposto pai de santo, de 76 anos, foi preso em Belo Horizonte suspeito de estuprar três adolescentes, de 13 e 14 anos. Os crimes teriam ocorrido no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova.

Foto: Divulgação/ PCMG

Segundo a Polícia Civil, o idoso atraía as vítimas prometendo que iria benzê-las. Ele então as levava para um quarto nos fundos da relojoaria onde trabalhava, pedia para que elas tirassem a roupa e passava a apalpá-las e beijá-las.

As adolescentes, que são amigas, iam ao local desde o final de 2022, sem o conhecimento dos pais. Mas, nos últimos tempos, elas passaram a desconfiar das atitudes do homem durante a sessão de benzimento e relataram o caso para os pais.

Os pais das vítimas procuraram a Polícia Civil no início de dezembro e denunciaram os abusos. O homem foi preso nessa terça-feira (20) por estupro de vulnerável.

A delegada responsável pelo caso, Larissa Mayerhofer, alerta para a possibilidade de novas vítimas. “É possível que outras pessoas tenham sido abusadas por ele. No local funciona uma relojoaria que tem acesso de várias pessoas, que procuravam ele, não só para consertar relógios, mas também porque sabiam que ele era um pai de santo e procuravam ele para se benzer”, afirma.

A delegada pede que pessoas que possam ter sido vítima do suspeito procurem a delegacia e denunciem o caso.

No momento da prisão, o idoso estava com diversos hematomas. Os ferimentos teriam sido causados por populares que, revoltados com o caso, teriam o agredido em data passada. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece a disposição da Justiça.

Da redação

Fonte: PCMG