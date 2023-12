Via 040 inicia operação especial para final de ano; veja dicas e serviços disponíveis

A Via 040 dará início, nesta sexta-feira (22/12), à operação especial para o período de festividades de final de ano (Natal e Réveillon). A concessionária projeta um aumento de cerca de 23% no tráfego, estimando um volume de 1.300.000 veículos entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro. Com o objetivo de assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas, a concessionária reforçará suas equipes e viaturas. Destaca-se que não haverá interdições para obras nos horários de pico, com equipes operando em escalas 24 horas por dia para minimizar impactos no aumento do fluxo de veículos.

Foto: Divulgação/ Via 040

Para otimizar o atendimento, a concessionária orienta os usuários a facilitarem o troco, com os valores para pedágio disponíveis no site da Via 040.

Em face das condições meteorológicas, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê um volume de chuvas de até 80mm nas regiões sudeste e centro-oeste. Em caso de chuva, os motoristas devem redobrar a atenção, reduzindo a velocidade e mantendo distância dos demais veículos para garantir a segurança viária. A manutenção preventiva dos veículos, incluindo pneus, lanternas, palhetas do limpador e condições do para-brisa, é recomendada. Além disso, ligar o ar-condicionado no modo desembaçador antes que os vidros prejudiquem a visibilidade é uma medida sugerida.

Horários com maior tendência de fluxo:

Sexta-feira (22 e 29/12): Tráfego intenso a partir das 14h – Fluxo de saída

Sábado (23/12 e 30/12): Tráfego intenso até as 14h – Fluxo de saída

Domingo (24/12 e 31/01): Tráfego normal

Segunda-feira (25/12 e 01/01): Tráfego intenso a partir das 16h – Fluxo de retorno

Terça-feira (26/12 e 02/01): Tráfego intenso das 07h às 12h – Fluxo de retorno

Os motoristas podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter da concessionária e através do 0800-040-0040.

Em caso de necessidade de auxílio na rodovia, o usuário pode localizar sua posição através das etiquetas instaladas nas placas de sinalização. Ao informar o número de identificação ao atendimento gratuito 0800-040-0040, as equipes conseguem fornecer informações detalhadas, incluindo quilômetro, sentido da pista e localização geográfica.

Quais são os serviços que estão disponíveis na operação especial?

18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Da redação

Fonte: VIA - 040