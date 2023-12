IPVA 2024 em Minas Gerais: veja como calcular o valor do imposto

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa a ser cobrado em janeiro de 2024 em Minas Gerais. O valor do imposto é calculado com base no valor venal do veículo, que é o valor estimado do veículo em um mercado livre. O pagamento do IPVA em Minas Gerais pode ser feito em cota única, com 3% de desconto, ou parcelado em até três vezes, sem desconto.

Foto: Reprodução/ Internet

A alíquota do IPVA em Minas Gerais varia de acordo com o tipo de veículo:

Carros de passeio: 4%

Motocicletas: 2%

Veículos de locadoras, ônibus, caminhões e similares: 1%

A cota única do IPVA vence em 15 de janeiro de 2024 para veículos com finais de placas 1 e 2, e termina em 22 de março de 2024 para a quitação da terceira parcela dos veículos com finais de placas 9 e 0.

Além do desconto de 3% para pagamento em cota única, os proprietários de veículos que tenham as documentações de 2023 em dia também terão mais 3% de desconto concedido pelo programa “Bom Pagador”.

Como calcular o valor do IPVA

Para calcular o valor do IPVA, basta multiplicar o valor venal do veículo pela alíquota correspondente.

Por exemplo, se o valor venal de um carro de passeio é de R$ 35 mil, o valor do IPVA será de R$ 1.400,00 (R$ 35.000,00 x 4%).

O valor venal do veículo pode ser consultado no site da Tabela Fipe. Para isso, é necessário informar o modelo, ano e marca do veículo.

O valor do IPVA também pode ser consultado no site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Para isso, é necessário informar o número do Renavam do veículo.

O IPVA é um imposto obrigatório que deve ser pago por todos os proprietários de veículos automotores. O valor do imposto é calculado com base no valor venal do veículo, que é o valor estimado do veículo em um mercado livre.

Da redação

Fonte: Itatiaia