Policial morre após viatura capotar na Fernão Dias

Um policial militar morreu em um acidente na Fernão Dias, na altura do KM 533, em Itatiaiuçu, no sentido Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (22).

Foto: Reprodução/ Itatiaia

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, a viatura da PM bateu em um talude e capotou, atingindo a lateral de uma motocicleta que tombou na via. O policial, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. O motociclista não se feriu.

O congestionamento chega a mais de 5 km, na altura de Itatiaiuçu. A faixa da esquerda e o acostamento estão interditados.

Da redação

Fonte: Itatiaia