Mulher e dois filhos morrem após carro ser arrastado por enxurrada durante forte chuva em MG

Uma mulher, de 32 anos, e os dois filhos dela, de 2 e 11 anos, morreram depois que o carro em que estavam foi arrastado por enxurrada e levado pelas águas para a calha de um córrego em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, na noite de sábado (23). Uma forte chuva atingiu a cidade.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro contou que estava com sua família e tentou passar por um ponto de alagamento. No entanto, o veículo acabou sendo arrastado pela enxurrada.

Ele conseguiu sair do carro, mas a mulher e os meninos não conseguiram. O veículo foi arrastado até a calha principal de um córrego, nas proximidades da Rua Maria do Carmo Cardoso Damasceno.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou a mulher e o menino mais velho dentro do veículo. As vítimas estavam em parada cardiorrespiratória. Com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), elas foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiram.

Já o corpo da criança de dois anos, que tinha desaparecido nas águas, foi encontrado no início da manhã deste domingo (24).

Da Redação com G1