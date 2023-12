Projeto 'Fábrica da Alegria': Sistema prisional de Minas Gerais transforma o natal de milhares de crianças

Os Policiais Penais e os custodiados do sistema prisional de Minas Gerais uniram esforços para proporcionar um Natal especial a milhares de crianças em todo o estado. Graças à iniciativa da "Fábrica da Alegria", um projeto do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), 3.700 brinquedos confeccionados por 74 presos em unidades prisionais estão sendo distribuídos em escolas, creches e instituições beneficentes. Esse número representa quase o dobro do total de presentes distribuídos em 2022, evidenciando um aumento de quase 100%.

Sejusp/Divulgação

O projeto, que visa a ressocialização e a capacitação dos custodiados, não se limita apenas ao período festivo. Ao longo de 2023, foram produzidos e distribuídos 15 mil brinquedos em todo o estado, feitos principalmente de materiais doados ou reciclados, como madeira, paletes, tintas e verniz. A diversidade dos itens é notável, incluindo bonecas, carrinhos, berços, totós, trens e vários jogos educativos, oferecendo opções variadas para as crianças.

Paulo Duarte, diretor de Trabalho e Produção do Depen-MG, enfatizou a relevância dessas doações, especialmente nas cidades de Itajubá, Lavras, Ribeirão das Neves, Coronel Fabriciano e Medina. Ele ressaltou que essa ação não apenas alegra o Natal das crianças, mas também evidencia um aspecto positivo e construtivo do Sistema Prisional mineiro, destacando sua capacidade de impactar a sociedade de maneira positiva.

O impacto positivo se estende a todos os envolvidos no processo. Vera Lúcia Paixão, diretora de Atendimento do Presídio de Coronel Fabriciano, compartilhou a gratificação que tanto os presos quanto os servidores sentem ao participarem das entregas de Natal. Ela enfatizou a dedicação extra dos presos sabendo que os brinquedos são destinados às crianças, reforçando a importância desse gesto tanto para os presos quanto para a sociedade.

As instituições que recebem os brinquedos são selecionadas com base nas necessidades expressas pelos municípios, na proximidade das unidades penais participantes do projeto e nas parcerias estabelecidas ao longo do ano. Atualmente, oito unidades prisionais do estado mantêm ativo o projeto "Fábrica da Alegria", demonstrando um compromisso contínuo com a ressocialização e a contribuição positiva para a comunidade.

Da Redação com Agência Minas