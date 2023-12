Premiação dos principais projetos educacionais socioambientais do ano pelo Movimento Ecos

O Movimento Ecos, uma iniciativa fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e a Escola Superior Dom Helder Câmara, concluiu suas atividades anuais celebrando os destaques do ano de 2023. Sob o tema "Desenvolvimento da Escola Sustentável em Minas Gerais: Manejo e Preservação das Bacias Hidrográficas", esta edição englobou quatro editais distintos, juntamente com a Caminhada Eco, todos direcionados a fortalecer a consciência ambiental por meio de diferentes abordagens integradas ao currículo do Ensino Médio da Educação Básica.

SEE MG/Divulgação

O edital Pegada Ambiental solicitou às escolas o monitoramento e a descrição do impacto ambiental por meio da análise de indicadores específicos; o edital Redige-Ecos promoveu um concurso de redação, incentivando a escrita e a reflexão crítica; o Campeonato Estadual de Matemática estimulou o estudo da disciplina em conexão com temas sustentáveis; enquanto o Festival Cultural proporcionou aos alunos a oportunidade de criar expressões artísticas para conscientização socioambiental.

A etapa final e a cerimônia de premiação do Campeonato Estadual de Matemática (CEM) ocorreram em 28 de outubro no auditório da Dom Helder. Já as premiações do Redige-Ecos, Projeto Socioambiental, Festival de Dança e Caminhada Ecológica tiveram lugar em 1º de dezembro, iniciando na Praça da Liberdade e encerrando na Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte, com a participação de 181 instituições de ensino credenciadas. Entre os prêmios distribuídos, destacam-se bolsas de estudo, dispositivos eletrônicos, certificados e um dia no Espaço EcoArte, com todas as despesas cobertas.

A lista de instituições premiadas na certificação da Pegada Ambiental pode ser acessada clicando aqui: três escolas receberam medalha de prata, seis escolas medalhas de cobre, quatro conquistaram medalhas de bronze e 17 receberam menções honrosas. Já no IV Concurso de Redação Redige Ecos, a campeã foi a Escola Estadual Professor Guilherme Azevedo Lage, seguida do 2º lugar, Colégio Tiradentes PMMG – Unidade Argentino Madeira, e do 3º lugar, a Escola Estadual Padre Camargos. A lista completa dos premiados da Redige Ecos pode ser vista neste link. A vencedora do Festival Cultural, que contou com o Festival de Dança de Rua, foi a Escola Estadual Maria de Lourdes de Oliveira, assim como em 2022, e os demais premiados podem ser consultados aqui.

Rosália Diniz, coordenadora de Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular, Ana Silvia Barbosa, analista educacional da equipe de Educação Ambiental, e representantes das Superintendências Regionais de Ensino Metropolitanas A, B e C estiveram presentes no evento, acompanhando as apresentações e a entrega dos prêmios das escolas. Essa iniciativa representa uma maneira significativa de impulsionar ações socioambientais no âmbito educacional, proporcionando aos alunos das instituições participantes a oportunidade de competir por bolsas de estudo.

O Movimento Ecos estabeleceu parceria com a SEE/MG desde 2017, através de um Acordo de Cooperação Técnica. Neste ano, foi formalizada uma nova colaboração entre a Escola Superior Dom Helder Câmara e a SEE/MG, com vigência até 2028. O Movimento Ecos colabora com instituições de ensino para promover o estudo da sociedade e os impactos socioambientais do ambiente. Seu objetivo é despertar a consciência e modificar comportamentos dos envolvidos, incentivando a implementação de iniciativas transformadoras na sociedade. Essas ações buscam garantir uma vida digna e a preservação socioambiental da comunidade, além de contribuir para reduzir a evasão escolar e incentivar a continuidade dos estudos.

Da Redação com Agência Minas