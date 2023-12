Candidatos aprovados no programa Trilhas de Futuro têm como prazo limite até o dia 2 de janeiro para efetuar a matrícula

Ao se inscrever no Projeto Trilhas de Futuro, os candidatos devem ter consigo a carteira de identidade ou certidão de nascimento e o CPF. Se o candidato for menor de idade, será necessário apresentar também os documentos originais e cópias da identidade e CPF de um dos pais ou responsáveis.

Para efetuar a matrícula, será exigido um comprovante de residência em nome de um dos pais/responsáveis ou do próprio estudante, se maior de idade. Também será necessário fornecer uma declaração escolar indicando a etapa de estudo do aluno, caso ainda esteja cursando o ensino médio, ou um documento comprovando a conclusão ou histórico escolar para aqueles que já finalizaram o ensino médio.

Nesta edição do programa, foram disponibilizadas 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas, abrangendo 89 opções de cursos distribuídos em 126 municípios de Minas Gerais. Esses cursos são oferecidos por instituições de ensino técnico públicas e privadas em parceria com o Governo do Estado.

Além da formação técnica gratuita, o Trilhas de Futuro oferece uma ajuda de custo diária de R$ 20 para despesas com alimentação e transporte. Para verificar se foram selecionados, os candidatos devem acessar o site do projeto, www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, informando o número de inscrição ou o documento utilizado durante o cadastro, juntamente com informações de filiação e data de nascimento.

Cada candidato poderá se matricular em apenas um curso. Todos os selecionados receberão um e-mail com informações sobre como conferir os resultados. É fundamental lembrar que aqueles classificados para as vagas e que não realizarem a matrícula dentro do prazo estipulado perderão o direito de participar do curso técnico.

Critérios de seleção

A seleção dos candidatos foi realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários indicados pelos candidatos, sempre respeitando a seguinte ordem de prioridade:

Estudantes que estejam cursando o primeiro ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no o segundo ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede pública estadual em 2023;

Estudantes que estejam cursando o primeiro ano do Ensino Médio em Tempo Integral na rede pública estadual em 2023, desde que seja inscrito para vaga no noturno e que entreguem documento com a comprovação da matrícula no segundo ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio em Tempo Integral, desde que seja inscrito para vaga no noturno;

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio em Tempo Integral, desde que seja inscrito para vaga no noturno;

Estudantes que estejam cursando o primeiro ano do Ensino Médio na rede pública federal ou municipal em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no o segundo ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio na rede pública federal ou municipal em 2023;

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio na rede pública federal ou municipal em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede pública federal ou municipal;

Estudantes que estejam cursando o primeiro ano do Ensino Médio na rede particular em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no o segundo ano do ensino médio no ano de 2024 nos prazos previstos nesta resolução;

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do Ensino Médio na rede particular em 2023;

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio na rede particular em 2023;

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio na rede particular;

Egressos do Ensino Médio, oriundos de qualquer rede;

Estudantes que já foram matriculados na primeira edição do Trilhas de Futuro (Edital de Credenciamento SEE nº 01/2021) e cancelaram a matrícula;

Estudantes cursando o ensino superior;

Estudantes com ensino superior completo.

