VÍDEO: homem mata mulher a tiros dentro de supermercado e tira a própria vida em seguida

Uma mulher foi assassinada, na tarde deste domingo (24), véspera de Natal, dentro de um supermercado na cidade de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria sido cometido pelo ex-companheiro dela.

Foto: Reprodução Internet/Câmera de Segurança

De acordo com a PM (Polícia Militar), a mulher estava trabalhando quando o homem, inconformado com o fim do relacionamento, chegou ao local e atirou contra a vítima. Houve correria.

Segundo testemunhas, o suspeito do crime tirou a própria vida após executar a trabalhadora. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio. Veja vídeo (CONTÉM CENAS FORTES):

CENAS FORTES: homem mata mulher a tiros dentro de supermercado e tira a própria vida, em Minas; veja vídeo



🎥Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/reAfKA3HFP — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) December 27, 2023

Da Redação com R7