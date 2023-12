Polícia Rodoviária Estadual divulga balanço nas estradas estaduais no feriado de Natal; veja os números

Durante a Operação Natal 2023, as rodovias estaduais de Minas Gerais testemunharam 100 acidentes, resultando em 12 fatalidades, conforme o balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nesta terça-feira (26). O número de feridos não foi disponibilizado, seguindo o protocolo padrão da Corporação.

Foto: Reprodução Internet

O período da Operação Natal 2023 compreendeu desde sexta-feira (22) até segunda-feira (25). Os resultados operacionais foram os seguintes:

Da Redação com Estradas com br

