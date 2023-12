Sete Lagoas e mais 740 cidades mineiras estão em alerta para temporal de até 50 mm nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para pancadas de chuva em 745 cidades de Minas Gerais nesta quarta-feira (27). A previsão indica um volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhado por ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Foto: Reprodução Internet

As cidades sob alerta incluem a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Noroeste, Vale do Mucuri e Norte de Minas.

O Inmet alerta para possíveis riscos, como interrupção de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Belo Horizonte, dentro da faixa de alerta, terá um dia parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde. A temperatura varia entre 20°C e 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde.

Para conferir a lista completa das cidades sob alerta do Inmet, clique aqui.

Em caso de temporal, siga as orientações:

Evite áreas sujeitas a alagamentos e não trafegue por ruas inundadas.

Não permita que crianças brinquem em locais alagados ou próximos a córregos.

Evite estacionar ou se abrigar debaixo de árvores.

Esteja atento a áreas de encostas e morros.

Não se aproxime de cabos elétricos rompidos; ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas, fendas no terreno ou minas d’água, avise a Defesa Civil.

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos."

Da Redação com Hojeemdia