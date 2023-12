Ondas de calor e câncer de pele: Alerta e prevenção em destaque no verão

Em 2023, o Brasil vivenciou uma série de ondas de calor que estabeleceram quatro recordes de temperatura em Minas Gerais. As altas temperaturas, coincidindo com o início do verão até 20 de março de 2024, levantam um alerta sobre o câncer de pele. Com uma estimativa de 220,4 mil novos casos anuais no país entre 2023 e 2025, o câncer de pele não melanoma é a forma mais comum de câncer no Brasil. O Estado de Minas Gerais prevê um aumento de quase 40% nos diagnósticos da doença até 2025, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Imagem: Por Dentro de Tudo

Para conter essa tendência preocupante, a Sociedade Brasileira de Dermatologia dedica o mês de dezembro à campanha "Dezembro Laranja", visando ressaltar a importância dos cuidados e da detecção precoce dos sintomas.

Embora o Brasil seja um país tropical, com exposição solar significativa ao longo do ano, não é por acaso que essa campanha acontece com a chegada do verão. Segundo a dermatologista Maria Sílvia Laborne, chefe da clínica Dermatológica da Santa Casa BH, é comum as pessoas buscarem lugares com água para se refrescar em horários e frequências inadequadas, muitas vezes sem a devida proteção.

Ela explica que cada exposição ao sol que resulta em queimadura e descamação da pele cria lesões no maior órgão do corpo humano, aumentando o risco de câncer no futuro. Ondas de calor, especialmente quando o alívio das altas temperaturas ocorre em locais abertos com água, podem ser um perigo para a saúde.

De acordo com a dermatologista, em dias quentes, é mais indicado buscar locais com refrigeração e sombra adequada. Ela destaca a importância de evitar ambientes abertos sem proteção adequada, pois isso aumenta as chances de queimaduras, que ao longo do tempo podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de pele.

Solange Nonato Cruz, 62 anos, atendente de padaria diagnosticada com câncer de pele em 2011, atribui a doença a diversos fatores, incluindo anos de exposição solar durante seus momentos de lazer na praia. Mesmo utilizando protetor solar, ela começou a notar manchas brancas na pele, que inicialmente não causaram preocupação. No entanto, o aparecimento de feridas em sua sobrancelha e lábio levou ao diagnóstico confirmado.

Ao longo dos anos, Solange enfrentou mais de 14 tumores, predominantemente no rosto e nos braços. Apesar de se conformar com a doença após tanto tempo, ela destaca as dificuldades do dia a dia de alguém com câncer: "O tratamento não é fácil. Levanta de madrugada para ir ao médico, anestesia, corta e volta para casa triste com tudo isso."

A incidência do câncer de pele em pessoas acima dos 40 anos pode ser atribuída à exposição solar ao longo da vida, segundo Maria Sílvia. O Inca relata que o envelhecimento da população e as mudanças ambientais, incluindo exposição a poluentes, contribuem para o aumento da incidência e mortalidade por câncer de pele.

Em Minas Gerais, em 2022, 84,1% dos casos de câncer de pele foram diagnosticados em pessoas acima de 50 anos. Na capital, Belo Horizonte, dos 501 casos identificados em 2023, 341 foram em pacientes com 65 anos ou mais. Esses dados reforçam a relevância da conscientização sobre os riscos da exposição solar e da importância da proteção adequada para prevenir o câncer de pele.

Crianças muito expostas ao sol podem ter câncer na vida adulta

Embora fatores genéticos e externos, como uso de medicamentos e cigarros possam influenciar no diagnóstico de câncer de pele, existe um consenso entre os dermatologistas: os primeiros anos de vida são os mais importantes. “A infância e a adolescência são extremamente determinantes para o que você vai ter na vida adulta. Levando em consideração o câncer de pele, aquele sol ao qual você se expôs lá na infância sem uma devida proteção solar, ou mesmo com proteção solar, mas em horários inadequados, você vem com essa carga acumulativa e lá a partir dos 30, 40 anos começam a vir os sinais desse sol que você pegou”, explica Dra. Bruna Heluy, médica dermatologista da Hapvida NotreDame Intermédica.

Maria Sílvia Laborne, dermatologista da Santa Casa BH, reforça esse fato e destaca que a infância é a faixa mais importante para iniciar a proteção. “É quando você tem mais tempo, que faz mais atividades ao ar livre. Depois que você começa a trabalhar, com exceção aos trabalhadores que atuam expostos ao sol, você terá menos chance de ter queimadura. Então a maior proteção da sua vida deve ser nessa fase”, explica.

Mas afinal, quando começar a proteger as crianças do sol? As dermatologistas explicam que assim que os bebês passam a estar fora de casa, em parquinhos, clubes e atividades ao ar livre, por volta dos seis meses, já devem usar proteções físicas. Dentre elas, roupas frescas, bonés, chapéus e carrinhos com cobertura. “O mais importante é prestar atenção e procurar ter uma vida saudável. E uma vida saudável não é uma vida sem sol, é o sol com bom senso. É o sol como amigo e não o sol o que machuca.” ressalta Maria Sílvia.

