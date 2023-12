Dois homens são presos por distribuir cocaína de graça em Uberlândia

Dois homens foram presos na terça-feira (26/12) em Uberlândia, Minas Gerais, por distribuir cocaína de graça em um bairro da cidade. Outros dois homens estão sendo procurados.

Foto: Reprodução/ Internet

O vídeo da distribuição da droga foi gravado no bairro Lagoinha, zona sul de Uberlândia. Nas imagens, um homem oferece cocaína a pessoas que passam pelo local. "Droga grátis", ele grita.

A gravação ganhou grande repercussão e chegou até as polícias Militar e Civil. As duas forças de segurança montaram uma operação no bairro e prenderam dois homens.

Os presos têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. Eles foram autuados em flagrante e encaminhados à prisão.

A origem da droga e o motivo da distribuição ainda serão investigados.

Da redação

