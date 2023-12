Renovação rodoviária em Minas Gerais: Avanços e impactos do programa Provias

As rodovias MG-420, MG-060 e MGC-352 estão atualmente passando por um processo de renovação de pavimentação ao longo de um trecho de 52,4 quilômetros. Desde setembro deste ano, o Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), está conduzindo trabalhos de recuperação funcional nesse percurso, que se estende desde o entroncamento da BR-040 até Pompéu; de Pompeú até à usina de álcool Agropéu e de Abaeté até o entroncamento para a LMG-793, na região Central de Minas. Essas obras já alcançaram cerca de 40% de progresso físico até o momento.

Imagem: DER MG/ Divulgação

Previstas para serem concluídas até abril do próximo ano, essas intervenções estão recebendo investimentos de aproximadamente R$ 28 milhões por meio do Provias, um dos maiores programas de obras rodoviárias realizadas em Minas na última década.

Essas melhorias impactam diretamente uma população estimada em 60 mil habitantes de Pompéu, Abaeté e Cedro do Abaeté, além de servir outros municípios da região, como Martinho Campos, Morada Nova, Biquinhas e Paineiras. Além disso, esse trecho desempenha um papel crucial como principal acesso ao Hospital Regional de Sete Lagoas, a Belo Horizonte, e facilita o escoamento da produção agropecuária.

Mesmo antes de sua conclusão, essas intervenções já estão gerando impactos positivos na região, proporcionando aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos.

O programa Provias tem como objetivo principal reverter a situação de precariedade encontrada em muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento em sua manutenção por administrações anteriores.

Com um montante de quase R$ 2,5 bilhões em investimentos, o Provias abrange 124 intervenções em rodovias, abrangendo diversas áreas do estado, do Norte ao Sul.

O programa está dividido em dois eixos principais: recuperação funcional, que visa aprimorar o pavimento das estradas em condições mais deterioradas; e pavimentação e construção de pontes, com o intuito de estabelecer novas conexões entre regiões-chave de Minas Gerais.

Há uma projeção de que o Provias possa contribuir com cerca de R$ 1,3 bilhão para o Produto Interno Bruto (PIB) mineiro, além de gerar um aumento na arrecadação de impostos indiretos em torno de R$ 225 milhões.

Da Redação com Agência Minas