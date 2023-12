Inscrições abertas para o 'Prêmio Mulheres em Destaque na Ciência' com duas categorias distintas na Unimontes

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, está promovendo a segunda edição do Prêmio Mulheres em Destaque na Ciência. O propósito dessa iniciativa é reconhecer, incentivar, valorizar e evidenciar as mulheres da Unimontes que estão engajadas na solução dos grandes desafios da humanidade por meio da ciência, tecnologia e inovação.

Imagem ilustrativa

Esse prêmio será distribuído em duas categorias distintas: Pesquisadora Jovem e Pesquisadora Sênior. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 18 de fevereiro de 2024. As interessadas podem se inscrever por meio de um formulário disponível neste link.

A premiação será concedida às vencedoras durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março do próximo ano.

O objetivo desse prêmio é inspirar a comunidade científica em diferentes áreas do conhecimento e contribuir para reduzir as disparidades de gênero existentes na ciência. De acordo com o primeiro artigo do regulamento do concurso, o "Prêmio Mulheres em Destaque na Ciência" será concedido a "mulheres pesquisadoras que fazem parte do corpo docente da Unimontes e cujo trabalho de pesquisa tenha contribuído de forma significativa para o avanço científico".

Na categoria Pesquisadora Jovem, podem concorrer mulheres pesquisadoras que ingressaram na Unimontes a partir de 1º de janeiro de 2014. Já na categoria Pesquisadora Sênior, serão consideradas as mulheres que ingressaram na universidade até 31 de dezembro de 2013.

Áreas de Conhecimento

Conforme as diretrizes do regulamento, a premiação será concedida a apenas uma mulher em cada área de conhecimento conforme definido pelo Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As áreas abrangidas são: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.

Da Redação com Agência Minas