Um roubo ocorreu em um edifício na Rua Ulisses Marcondes Escobar, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, onde foi subtraída uma quantia de meio milhão de reais que estava guardada em um cofre dentro de um dos apartamentos.

Foto: Reprodução Internet/Câmera de Segurança

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o crime foi cometido na véspera de Natal, por volta das 21h, quando os indivíduos adentraram o prédio, sendo capturados pelas câmeras de segurança enquanto carregavam o cofre. Veja o vídeo da ação criminosa:

O morador Eduardo Ribeiro Júnior, de 31 anos, explicou que o apartamento pertence aos seus pais, que estavam ausentes desde a última sexta-feira. Ao chegar ao local no dia 25, notou sinais de arrombamento na porta de acesso à escada e à entrada do apartamento.

Dentro da residência, constatou que o quarto dos seus pais havia sido revirado e que um cofre e uma mala, ambos guardados no guarda-roupas, haviam sido levados.

Eduardo esclareceu que, no prédio, há apenas um apartamento por andar, exigindo uma chave específica para acesso.

Conforme relato policial, as imagens registraram os dois suspeitos transportando o cofre e a mala. Eduardo detalhou que aproximadamente 500 mil reais em espécie estavam armazenados dentro desses objetos.

A Polícia Civil informou ter enviado a equipe de perícia ao local para coletar evidências que subsidiarão a investigação, visando esclarecer as circunstâncias, motivação e autoria do crime. "Até o momento, nenhum suspeito foi levado à delegacia de plantão, e as diligências estão em curso", afirmaram.

Da Redação com EM