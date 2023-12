Um indivíduo de 35 anos foi detido na quinta-feira, 28 de dezembro, sob suspeita de manter ilegalmente um filhote de macaco-prego em cativeiro dentro de uma residência no centro de Barbacena, na região da Zona da Mata mineira. Segundo informações, o suspeito teria adquirido o animal por R$ 12 mil e o recebeu em um carrinho de bebê na Praça Sete, localizada no Centro de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação / PMMG

De acordo com relatos da Polícia Militar, o homem afirmou ter se encontrado com um intermediário, responsável pela transação, no Mercado Central da capital mineira. Ele teria sido instruído por essa pessoa a buscar o animal na Praça Sete, a cerca de 800 metros do ponto de encontro.

As autoridades mencionaram que, durante a abordagem, o suspeito exibiu uma nota fiscal supostamente emitida pelo Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre, além de apresentar um disco plástico contendo um QR Code, que direcionaria para um site privado de registro de animais. Entretanto, segundo a polícia, tais documentos aparentavam ter sido falsificados.

Os policiais argumentaram que a data de nascimento do animal não constava nos registros do vendedor, e a autorização para o manejo do macaco estava vencida. Diante dessas constatações, o homem de 35 anos foi detido. O filhote de macaco foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.

Da Redação com O Tempo