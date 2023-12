Rateio do Fundeb para professores da rede estadual de Minas não acontecerá em 2023

A reunião entre o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) e representantes da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag) encerrou-se sem um acordo nesta quinta-feira (28). O Sind-UTE defende que o Governo de Minas destine cerca de R$ 2 bilhões do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) aos profissionais da educação básica que trabalham na rede estadual de ensino. Esses recursos, que não foram utilizados no ano corrente, deveriam ser distribuídos entre os trabalhadores.

Segundo Denise Romano, coordenadora-geral do Sind-UTE, a batalha pela partilha desses recursos será adiada para o próximo ano. Ela afirmou: "O governo Zema mais uma vez vai negar o rateio dos recursos remanescentes do Fundeb, mas nós conquistamos o reconhecimento da existência de um passivo. Estamos denunciando há muito tempo. O governo deve os recursos do Fundeb que não foram utilizados em sua totalidade nesse período e reconheceu a existência desse passivo. Vamos batalhar, em 2024, para regularização dessa situação. O Governo de Minas deve à educação", declarou à Itatiaia.

Conforme os cálculos do Sind-UTE, mais de R$ 2 bilhões estão disponíveis no saldo do Fundeb, valor que poderia ser dividido entre os profissionais da educação.

Da Redação com Por Dentro de Tudo