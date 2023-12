Viatura da PM capota em acidente com moto roubada em Coronel Fabriciano

Uma viatura da Polícia Militar capotou na manhã desta sexta-feira (29) após colidir com uma moto no cruzamento das ruas Paquetá e São Vicente, no bairro Giovaninni, em Coronel Fabriciano.

Foto: Reprodução/ Matheus Valadares/ Itatiaia

O motociclista pilotava na contramão e em alta velocidade, segundo informações da PM. Após a batida, a viatura capotou na rua São Vicente.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital José Maria Moraes. Ele não sofreu ferimentos graves.

A moto utilizada pelo motociclista era roubada e ele é foragido da Justiça. A PM descarta a hipótese de perseguição no acidente.

O local do acidente foi fechado para a perícia. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Da redação

Fonte: Itatiaia