ATUALIZAÇÃO: Criança de 6 anos foi entubada após acidente na BR-040; outros três também ficaram feridos

Um acidente entre um caminhão e dois carros de passeio deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (29), na BR-040, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma criança de 6 anos foi encaminhada para o Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, com fratura de fêmur e traumatismo craniano. Ela precisou ser entubada dentro do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

Imagem: Reprodução

Outro adulto também foi transportado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o mesmo hospital. As outras duas vítimas foram socorridas por ambulâncias e não tiveram o estado de saúde divulgado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, na altura do KM 565, em Itabirito, limite com Nova Lima. A caçamba do caminhão tombou em cima de um dos carros e o outro bateu na traseira do veículo de carga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu por volta das 8h30. A rodovia ficou parcialmente interditada para o atendimento às vítimas, mas o trânsito já flui normalmente.

Da redação com a Itatiaia