Parte da BR 040 será leiloada em abril de 2024

Foi divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29) o aviso da relicitação da BR 040, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora - já o certame que contempla o trecho que passa por Sete Lagoas ainda não tem uma data marcada.

Foto: Acervo Via 040 / Ilustrativa

O leilão de 231,726 km da via será realizado em 11 de abril de 2024. Além do outro leilão do trecho entre Belo Horizonte a Brasília, haverá outro, que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. A Via 040, concessionária que administra boa parte da BR 040, há cinco anos manifestou a devolução da concessão da rodovia - por ordem judicial, a empresa está a cuidar da conservação até a relicitação ser completada.

A divisão das concessões na BR 040 é um projeto que pretende indicar "roteiros turísticos" para os viajantes - porém, cada concessão terá uma tarifa diferente de cobrança - o valor atual, de R$ 6,90, poderá chegar até R$ 11 com a nova licitação.

Da redação com G1