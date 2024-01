Quatro mineiros morrem dentro de BMW em Balneário Camboriú; as vítimas eram de Paracatu

Na madrugada desta segunda-feira (1º), quatro pessoas foram descobertas sem vida dentro de um veículo BMW estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, após a queima de fogos. As vítimas, com idades entre 16 e 24 anos, eram naturais de Paracatu, região Noroeste do Estado.

Foto: Reprodução Internet

Segundo o G1, uma mulher que fazia parte do grupo sobreviveu e forneceu informações à polícia. Ela explicou que havia viajado de ônibus de Minas Gerais para se encontrar com o namorado e amigos que estavam morando em Florianópolis havia um mês.

Ao chegar à rodoviária, a mulher encontrou os quatro ocupantes do carro passando mal, apresentando náuseas e tonturas. Ela ficou entrando e saindo do veículo na esperança de que o grupo melhorasse, mas infelizmente eles não resistiram. Veja o vídeo do local onde os corpos foram encontrados:

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, realizaram manobras de reanimação por um longo período, mas as vítimas não responderam. Posteriormente, o Samu confirmou as mortes por parada cardiorrespiratória.

De acordo com o G1, o delegado Bruno Effori afirmou que há suspeitas de que os jovens tenham sido vítimas de intoxicação. A investigação identificou uma perfuração no veículo que liberou monóxido de carbono para o interior do mesmo.

A reportagem tentou contatar a Polícia Civil de Minas Gerais, que orientou a buscar informações junto à Polícia Civil de Santa Catarina.

Da Redação com OTempo