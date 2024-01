'Rolezinhos' em Minas: PM comemora sucesso de operação no estado

A Polícia Militar comemora o sucesso da operação que evitou, em muitos locais, o chamado "rolezinho", que são grupos de jovens a andar de motos durante a virada de Natal em Minas Gerais. Chamada de 'Operação Ano Novo', a ação que durou cinco dias deteve 274 pessoas por dia, em média.

Foto: 25ºBPM / divulgação

Durante as festividades de fim de ano, foram presas/apreendidas 1.919 pessoas, enquanto 4.906 motocicletas foram recolhidas de circulação. De acordo com a PM, a operação reduziu em mais da metade o número de chamadas ao 190 quando comparado com o Natal.

Em comparação com a noite de Natal e Réveillon, as denúncias caíram:

24 e 25 de dezembro - 12 mil ligações de denúncias;

- 12 mil ligações de denúncias; Réveillon (31/12 para 01/01) - 5.137 ligações.

Na virada do ano, 320 pessoas acabaram sendo detidas e 738 motocicletas foram apreendidas. Para o diretor de operações da PM, coronel Flávio Godinho, o sucesso da operação é fruto do esforço de todos aqueles que estiveram envolvidos. “Adotamos estratégias e atuamos com todo o nosso efetivo. Ter retirado das ruas um grande número de motocicletas irregulares, que ainda não foram restituídas, contribuiu para a não realização dos chamados ‘rolezinhos’”, disse o agente.

“Tivemos também apoios importantes como o da imprensa, que divulgou e ajudou na sensação de segurança e da população, que denunciou. Abraçaram a ideia”, complementou o militar. De acordo com o jornal O Tempo, inclusive militares se infiltraram em grupos de 'rolezinhos' para investigação.

Operação em Sete Lagoas

Na última quinta-feira do ano (28/12), ao menos 27 motocicletas foram apreendidas na cidade na operação, durante blitz realizada. Nove pessoas foram autuadas sem habilitação e uma por passar a motocicleta na qual conduzia para um inabilitado.

Da redação com O Tempo