Matozinhos: 80 anos como município e uma história centenária para conhecer

Neste 1º de janeiro, Matozinhos celebrou seu octogésimo aniversário como município, um marco desde sua elevação em 1944. Porém, sua verdadeira história remonta a 23 de agosto de 1823, quando o povoado foi elevado à condição de freguesia, completando 200 anos em 2023.

Foto: Hudson Melo

Os primeiros moradores foram descendentes da bandeira liderada por Dom Rodrigo de Castelo Branco, que se estabeleceram na área onde Matozinhos está situado atualmente. Anteriormente habitada por indígenas, a região testemunhou o surgimento do povoado ao redor da capela do Senhor Bom Jesus, que se tornou o padroeiro da cidade. Em 1823, o povoado foi elevado a freguesia, recebendo o nome de "Freguesia do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos", passando por várias jurisdições até alcançar o status de município em 1944. Sua importância cresceu com a inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil, impulsionando o desenvolvimento, incluindo a instalação da primeira fábrica de tecidos de lã em Minas Gerais, em 1908.

Matozinhos destaca-se por sua riqueza arqueológica e espeleológica, apresentando atrações como as grutas "Cerca Grande", "Poções" e "Ballet", sendo esta última o lar do "Ritual de Fecundidade". Construções antigas, como a igrejinha de São José do século XVIII e a Fazenda da Jaguara, representam preciosidades históricas.

Figuras ilustres como Bento Gonçalves, Caio Martins e Agripa de Vasconcelos contribuíram para a rica história da cidade. As tradições locais, como as cavalgadas, o Jubileu do Senhor Bom Jesus, os congados e a folia de reis, continuam a ser elementos marcantes da cultura local.

