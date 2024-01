VÍDEO: helicóptero cai em Capitólio; Bombeiros buscam por vítima submersa

Um helicóptero com quatro passageiros caiu em uma marina na cidade de Capitólio, no Centro-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (2). Três pessoas já foram resgatadas, e uma continua submersa - o Corpo de Bombeiros está realizando buscas no local. Marinha e Polícia estão investigando as causas do acidente.

A aeronave decolou de Escarpas do Lago, vindo a cair na Marina Porto Belo, no Lago de Furnas. Nas imagens que correm as redes sociais, é possível ver o momento que o helicóptero cai sobre as águas. Várias embarcações que estavam por ali iniciaram o socorro às vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Piumhi e Passos foram até o local. Segundo a jornalista do SeteLagoas.com.br Djhéssica Monteiro, três vítimas (incluindo o piloto) foram resgatas, e uma está submersa. A profundidade do lago tem cerca de 20 metros. Ademais, o piloto do helicóptero teria sido encaminhado para o hospital por terceiros.

Ainda de acordo com a jornalista, em informação preliminar, o comandante estaria em um hospital da cidade de São João da Barra, vizinha a Capitólio - mas, a princípio, não foram acionados equipes de urgências mais equipadas, o que leva a entender que não houve gravidade em seus ferimentos.

Filipe Felizardo, com colaboração de Djhéssica Monteiro