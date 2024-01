ATUALIZAÇÃO: Bombeiros resgatam corpo de passageiro de helicóptero que caiu em Capitólio

Agentes do Corpo de Bombeiros de Passos encontraram o corpo de um homem que não conseguiu escapar da queda do helicóptero sob as águas do lago de Furnas, em Capitólio, na manhã desta terça-feira (2). Ele, que é morador da cidade, foi a única vítima fatal do acidente.

Foto: montagem / O Tempo

As informações são do jornal Folha Regional. Identificado como Vanilton Alves Balieiro (45 anos), o homem era consultor náutico. Ele e mais três passageiros, juntamente com o piloto, tinham saído de Escarpas do Lago, em Capitólio, em um helicóptero fretado. Pouco antes da aeronave decolar, ela caiu na Marina Porto Belo.

Apenas uma das vítimas não foi identificada; de acordo com a jornalista do SeteLagoas.com.br Djhéssica Monteiro, ele está internado na Santa Casa de Passos, cidade próxima a Capitólio. A suspeita é de fratura na coluna. O piloto, Lucas Chaves Ávila, foi socorrido por pessoas que estavam no local; Julia Mendonça Silva Bernardes (22 anos), outra passageira, também foi resgatada. Eles foram levados para hospital de Piumhi.

O acidente

O helicóptero caiu por volta das 9h. Segundo informações, a aeronave foi fretado e não tinha permissão para fazer táxi aéreo. Ainda não se sabe as causas do acidente, que mobilizou Corpo de Bombeiros, Marinha e Polícia - uma equipe da Aeronáutica foi deslocada do Rio de Janeiro para investigação das causas.

Da redação, com informações de Djhéssica Monteiro