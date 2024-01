Leilão de imóveis da Caixa tem mais de 550 opções em Minas e outros estados; confira

A Caixa Econômica Federal está promovendo leilões online, oferecendo mais de 550 imóveis até 30 de janeiro por meio da plataforma Superbid Exchange. Entre os bens disponíveis estão apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e lotes, com preços variando entre R$ 27 mil e R$ 2,4 milhões.

Imagem ilustrativa

Essa oferta abrange 22 Estados do Brasil, além do Distrito Federal, incluindo localidades como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Em Minas Gerais, por exemplo, há 52 imóveis localizados em cidades como Contagem, Curvelo, Belo Horizonte, Divinópolis e outras.

Entre as ofertas em destaque, há um apartamento em Estância (SE) de 44 m² sendo vendido por R$ 60,5 mil, com um desconto de 45%. Em Brasília, uma casa de 794 m² está anunciada por R$ 2,4 milhões, representando um desconto de 44%. Já em Santo André (SP), uma sala de 99 m² tem o valor de R$ 650 mil, 20% abaixo do valor de avaliação. No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 63 m² está sendo negociado por R$ 225,4 mil, com um desconto de 30%. Na capital mineira, há uma casa em condomínio por R$ 270 mil.

Os interessados têm a opção de utilizar o FGTS para pagamento e também podem financiar a aquisição por meio de recursos provenientes de empréstimo habitacional, uma operação realizada em parceria com a Caixa Econômica Federal. As regras detalhadas podem ser consultadas no edital do evento.

Todos os imóveis disponíveis estão na plataforma Superbid Exchange e podem ser visualizados conforme as datas de encerramento:

29/01 às 10h - Mais de 250 imóveis; leiloeiro Helcio Kronberg / https://www.superbid.net/evento/243199

30/01 às 10h - Mais de 290 imóveis; leiloeiro José Luiz Donizete da Silva / https://www.superbid.net/evento/243186

Da Redação com O Tempo