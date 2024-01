Helicóptero que caiu em Capitólio pertence a empresa com sede em Sete Lagoas; aeronave deve ser retirada hoje (03)

A propriedade da aeronave que caiu no lago de Furnas em Capitólio, na manhã de terça passada (02/01) é de uma empresa sediada em Sete Lagoas, revelam dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ainda de acordo com os dados, a aeronave envolvida estava em situação regular e não era autorizada para operações de táxi aéreo. Ela deve ser retirada do lago na tarde desta quarta (03/01).

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação.

O helicóptero, um modelo EC 120 B fabricado em 2009, tinha capacidade para transportar até quatro pessoas, com um peso máximo de decolagem de 1.715 kg.

Conforme os dados da ANAC, o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) da aeronave permanece válido até 19 de outubro de 2024. Esse documento assegura que o helicóptero está em conformidade com os requisitos de aeronavegabilidade estabelecidos pelas autoridades reguladoras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pela aeronave serão realizadas após liberação da Aeronáutica. Os militares já se encontram no local e terão auxílio de drones nos trabalhos.

"Os peritos da Força Aérea Brasileira (FAB) devem chegar por volta de 13h no local do acidente. Iremos receber orientações sobre como proceder a reflutuação da aeronave de forma a preservar ao máximo a forma como a aeronave se encontra", informou, em nota. "Acreditamos que até o final da tarde concluiremos as ações no local", concluem.

Além dos bombeiros, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estão trabalhando nas causas do acidente.

Relembre o caso clicando aqui.

Da Redação com O Tempo, g1