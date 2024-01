Governo facilita acesso dos cidadãos aos serviços públicos e reduz despesas ao compartilhar imóveis estaduais

Para otimizar a utilização dos recursos estaduais, o Governo de Minas Gerais empreendeu, ao longo de 2023, esforços significativos para padronizar e promover o compartilhamento de imóveis. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), essa medida visa não apenas a economia dos recursos públicos, mas também aprimorar a gestão do patrimônio estadual, simplificando o acesso a serviços públicos concentrados em espaços compartilhados.

Imagem Ilustrativa

Atualmente, o governo estadual já compartilha cerca de 400 imóveis entre diferentes órgãos e entidades do setor público, conforme dados da Subsecretaria de Logística e Patrimônio da Seplag-MG. No entanto, um esforço considerável está sendo feito para padronizar e regularizar essas práticas de compartilhamento.

Um manual foi elaborado para estabelecer diretrizes e regular o compartilhamento desses espaços. Durante 2022 e 2023, o Estado realizou estudos detalhados sobre gestão condominial, inclusive analisando normativas nacionais da União, que possui experiência nesse tipo de compartilhamento imobiliário.

Em Minas Gerais, foi desenvolvido um manual e uma ferramenta para orientar e definir critérios claros de divisão de espaços, bem como um modelo padrão para o compartilhamento. Esses documentos têm o objetivo de padronizar os novos compartilhamentos e regularizar os já existentes.

A partir dessas diretrizes, o Estado estabelecerá os procedimentos formais para o compartilhamento, a definição do gestor do condomínio e a formulação de regras para a divisão de despesas.

Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, ressalta a importância estratégica do compartilhamento, tanto para o governo quanto para os cidadãos. Ela afirma: "Ao centralizarmos os serviços em um único local, reduzimos deslocamentos desnecessários, tornando o acesso do público aos serviços públicos mais prático e eficiente."

A secretaria destaca também que essa iniciativa promove a interação e colaboração entre os órgãos que compartilham o mesmo espaço, estimulando a partilha de recursos, conhecimento e boas práticas.

Regras para o bom compartilhamento



O primeiro imóvel público que será compartilhado seguindo o modelo recém- desenvolvido pela Seplag-MG é o prédio da extinta Imprensa Oficial (IOF), em Belo Horizonte.



O edifício do fim do século XIX faz parte do projeto arquitetônico original da capital mineira. Em suas instalações, funcionam conjuntamente serviços da Seplag-MG, da Advocacia-Geral do Estado (AGE), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Secretaria de Estado de Governo (Segov), e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



O subsecretário de Logística e Patrimônio da Seplag-MG, Marcos Eduardo Silva Soares, explica que, hoje, o Estado tem diversos imóveis já compartilhados, mas de maneira informal, sem regulamentação.



"Poucos desses imóveis possuem termo de compartilhamento formalizado, regras de convivência, rateio de despesas, não há a figura de um gestor condominial etc. A intenção do governo, neste caso, foi de criar documentos padronizados para que sejam utilizados para os futuros compartilhamentos e colocados em prática nos compartilhamentos já existentes", detalha.



O termo de compartilhamento de imóvel padrão e o manual do modelo dão orientações para dimensionamento de áreas e população do imóvel, indicam metodologias para definição do gestor condominial e para o rateio de despesas comuns. Eles também apresentam uma planilha automatizada para auxiliar os órgãos e entidades nos cálculos necessários para preencher o termo de compartilhamento.



Quais imóveis podem ser compartilhados?



Para definir sobre o compartilhamento de um imóvel da Administração Pública estadual, a Seplag-MG considera série de fatores.



É avaliado, por exemplo, se os imóveis desocupados têm área suficiente e condições adequadas para receber órgãos que ocupem espaços alugados; se é necessário realizar reformas ou adequações na edificação; se há orçamento disponível; se a logística de mudança é viável e se há qualquer especificidade que impeça o compartilhamento.



Além disso, a secretaria estima que existam imóveis do Estado já ocupados, mas que ainda possuem área ociosa capaz de abrigar outro órgão ou entidade. Logo, o potencial de compartilhamento desses locais é elevado.



Próximos passos



O Projeto Compartilhamento, coordenado pela Subsecretaria de Logística e Patrimônio da Seplag-MG, fará, em 2024, série de visitas a imóveis espalhados por toda Minas Gerais com potencial de compartilhamento entre órgãos e entidades da Administração Estadual.



Esses imóveis foram identificados a partir da análise das informações presentes no sistema de Imóveis do Estado e, então, passarão por uma visita in loco.



"Somente essa análise mais próxima será capaz de evidenciar se o compartilhamento de fato é possível, identificar possíveis reformas, adequações e melhorias necessárias no imóvel. Além disso, vamos verificar também se há demanda no município para que mais serviços públicos sejam centralizados ", afirma o gerente do projeto, Leonardo Moura.



Outras entregas



Em 2023, a Seplag-MG também apresentou outras entregas nas áreas de Logística e Patrimônio, como a implementação do Almoxarifado Virtual de Minas Gerais, modelo que fornece materiais de escritório e informática para órgãos e entidades públicas no formato porta a porta; além de estabelecer indicadores de ociosidade de materiais permanentes e de consumo do Estado, visando aumentar a eficiência na gestão de recursos.



Além disso, foram realizados 48 leilões para a venda de mais de 1,6 mil lotes de itens inservíveis, a maioria veículos oficiais. Com a iniciativa, o Estado recuperou cerca de R$ 22,3 milhões para os cofres públicos.



A unidade de Logística e Patrimônio também é responsável pela gestão da Bolsa de Materiais, que promove o remanejamento de material permanente e de consumo que esteja ocioso ou recuperável, evitando desperdícios e gerando economia de recursos públicos.



Em 2023, a Bolsa de Materiais transferiu ou doou a órgãos, entidades, organizações da sociedade civil e prefeituras 4.012 bens, no valor total de R$ 700.218,45.



No setor de transporte, o Estado formalizou processo licitatório para 51 órgãos e entidades, inclusive de outros Poderes, viabilizando a compra de gasolina, diesel e álcool para o abastecimento de veículos oficiais em mais de 75 postos próprios do Estado.



A Ata de Registro de Preços de aquisição de combustíveis teve valor aproximado de R$ 90 milhões em um ano.



A Seplag-MG publicou, ainda, editais de registro de preços para locação e manutenção de veículos. Ambos devem ser homologados em 2024 e têm previsão de contratação de serviços por 36 meses.

Da Redação com Agência Minas