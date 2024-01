Sorteio da Mega-Sena acontece nessa quinta-feira (4) ás 20h

Neste concurso 2.671, as seis dezenas serão sorteadas às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. A transmissão ao vivo estará disponível no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Este é o primeiro sorteio após o recorde da Mega da Virada, que distribuiu o prêmio de R$ 588.891.021,22 entre cinco ganhadores, rendendo a cada um R$ 117.778.204,25. As cidades sortudas com os seis números foram Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA) e Redenção (PA), sendo uma aposta realizada eletronicamente.

Se um único apostador conquistar a Mega-Sena desta quinta-feira e investir os R$ 3 milhões na poupança, receberá um rendimento mensal de R$ 17,2 mil no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou através da internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Da Redação com O Tempo