Museu de Congonhas celebra oito anos com a experiência imersiva do Aleijadinho virtual

Neste mês de janeiro, o Museu de Congonhas celebra oito anos com uma nova atração: o "Aleijadinho Virtual". Nessa experiência, os visitantes utilizam óculos de realidade virtual para explorar três estações interativas, permitindo a interação com o renomado artista do barroco mineiro e suas obras. É possível até esculpir um dos 12 profetas sob a orientação do mestre durante os 15 minutos de experiência. Aberta a pessoas acima de 12 anos, essa atração estará disponível até o dia 14 deste mês.

Foto: Alejadinho Virtual/Divulgação

Além disso, uma exposição de Realidade Aumentada exibe os trabalhos de Aleijadinho em 3D. Por meio da câmera do celular, os visitantes podem visualizar as obras como hologramas em alta definição no próprio espaço físico da exposição. Entre as obras presentes estão o Cristo carregando a cruz e o altar da igreja de São Francisco, em Ouro Preto, além dos 12 profetas.

O Aleijadinho Virtual foi concebido pelo Studio KWO XR, mantendo fidelidade às pesquisas e aos depoimentos históricos sobre a provável fisionomia do artista. Segundo Francisco Almendra, diretor do projeto, que esteve no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, de 11 de novembro a 10 de dezembro, o objetivo é interagir e trocar conhecimento com o primeiro grande artista brasileiro.

O Studio KWO XR tem outros projetos notáveis, como "Tinta & Fogo", que transporta os visitantes ao universo e à arte dos primeiros habitantes da terra, utilizando o Parque Nacional da Serra da Capivara como cenário. Outro projeto é "Mário de Andrade & A Origem de Macunaíma", uma jornada imaginária a partir do escritório do renomado poeta e romancista paulista, um dos precursores do modernismo no país, em direção ao Monte Roraima.