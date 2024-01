Centenário de Pedro Leopoldo: Elogios à Prefeitura por celebrar com cultura e lazer acessíveis

“Arrasaram na programação!” “Variedade incrível para todos os gostos.” “Tudo de graça? Incrível!” “Excelente agenda, parabéns à gestão.” “Essa playlist promete!” “Um espetáculo, será uma festa memorável!” “Nossa, 100 anos, é demais!” Esses foram alguns dos comentários entusiasmados sobre a programação do centenário de Pedro Leopoldo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, anunciou uma agenda especial de 19 a 21 e de 26 a 28 de janeiro, apresentando renomados nomes do cenário nacional e local.

A programação diversificada visa celebrar o centenário da cidade em 27 de janeiro, além de oferecer acesso à população a eventos culturais, dar destaque aos artistas locais e impulsionar a economia local.

Os comerciantes locais também estão empolgados com o evento. "Para nós, é uma oportunidade de lucro. Ano passado, na festa de 99 anos, as vendas foram ótimas. Parabéns à Prefeita Eloisa e obrigado em nome de todos os comerciantes", disse Júnia Azevedo, vendedora ambulante.

A Prefeita Eloisa Helena enfatizou a importância do acesso à cultura. "Nossa cidade merece! Cultura é investimento, proporcionar acesso é essencial. Nossos 100 anos serão especiais para o povo e é isso que importa", comentou.

Além de artistas renomados, talentos locais como Laysa Valadares, Zé Flávio e Banda, Gleison Túlio e convidados, Banda Outubro Vermelho, Clyntia, Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, Ludmila Vitória & Banda, Bruno Coimbra & Os Perpendiculares e Batalha de Rima dos 100 anos com MC's locais fazem parte da programação. O centenário também contará com a "Batalha WB dos 100 Anos", a "Feirinha Especial 2024" incluindo o "Encontro de Carros Antigos", e shows com Cleiton e Camargo, César Menotti e Fabiano, Xande de Pilares, Preto no Branco e outros.

Para os adeptos de esportes, haverá a "Edição de 100 anos do Pedal 360°" e a corrida "Circuito das Cidades 2023".

No dia do aniversário, 27 de janeiro, um Culto Ecumênico às 10h e a inauguração da cápsula do tempo às 11h30 ocorrerão, trazendo uma bênção e um valioso registro histórico para os próximos 50 anos. A cápsula reunirá um acervo significativo da história do município.

O tradicional Boi da Manta, percorrendo várias regiões, também será parte das comemorações. A entrada e participação em toda a programação são gratuitas, proporcionando acesso à cultura e entretenimento para todos os cidadãos.

No sábado, 27 de janeiro, data do aniversário de Pedro Leopoldo, um Culto Ecumênico terá início às 10h, com a participação do Coral Lapa Vermelha e outros corais da cidade. Logo após, às 11h30, será inaugurada a cápsula do tempo, um significativo presente para celebrar o centenário. Esta cápsula reunirá um valioso acervo histórico e patrimonial da cidade, envolvendo a participação ativa de escolas, crianças, entidades e moradores locais, preservando e compartilhando a riqueza cultural e as memórias, para ser aberta novamente em 50 anos, no dia 27 de janeiro.

No mesmo dia, terá início o tradicional Boi da Manta, percorrendo não só o bairro Centro, mas também outras regiões. A entrada e participação em toda a programação são gratuitas, garantindo acesso à cultura, entretenimento e integração para todos os cidadãos.

