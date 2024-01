Mulher tenta entrar em cadeia de Minas com quatro celulares escondidos no cabelo

Uma mulher de 30 anos foi flagrada tentando entrar no presídio de Alfenas, no Sul de Minas, com quatro celulares escondidos no cabelo. Ela foi liberada. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a mulher passou por um escâner corporal durante a revista.

Foto: Polícia Penal / divulgação

No aparelho foi identificada uma “mancha estranha”. Por conta da anormalidade, os agente solicitaram que ela soltasse o cabelo, momento em que encontraram uma espécie de embalagem com os telefones. A secretaria informou que a suspeita teve o direito de visitação suspenso na unidade. Uma investigação será feita.

A mulher foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil e após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ela foi liberada e se comprometeu a comparecer em Juizado Especial Criminal quando for solicitada.

Com Hoje em Dia