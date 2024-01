Homem é preso por matar cachorro para comer no interior de Minas

Um homem de 60 anos foi detido na tarde de quinta-feira (4), em Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira, após tentar comer um cachorro dentro de casa. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, um vizinho ligou para a corporação denunciando os maus tratos a um animal. Na denúncia, foi dito que o homem matou o cachorro e estava com parte do corpo do animal dentro de uma panela para cozinhar.

Foto: Marcelo Bonimini / RICtv / Ilustrativa

Ao chegar na casa do homem, os policiais militares confirmaram a denúncia. Eles encontraram o animal morto, com as vísceras expostas. O homem disse aos policiais que o cachorro apareceu morto na casa dele. No entanto, vizinhos disseram que o animal foi doado ao homem por um casal.

O homem foi levado para a policlínica de Matias Barbosa, pois apresentava alguns ferimentos. Segundo a Polícia, ele ficará internado, pois há a suspeita de estar com um tumor na cabeça.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos tentaram invadir a casa do homem ao saberem da violência contra o cachorro. Contudo, os policiais conseguiram impedir que isso ocorresse. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

Da redação com Estado de Minas