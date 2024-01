Neocenter Maternidade conquista prêmio da Unimed-BH: Selo de excelência reconhece qualidade assistencial

O Neocenter Maternidade recebeu a premiação máxima do Selo de Excelência Assistencial da Unimed-BH, alcançando a distinção máxima de cinco estrelas na certificação. Esta honraria, concedida pela operadora, atesta e reconhece os procedimentos implementados pela instituição em relação aos serviços oferecidos.

Lideranças do Neocenter na solenidade - Foto: Neocenter/divulgação

Concedido pela Unimed-BH, esse prêmio é o reflexo das avaliações minuciosas realizadas nas operações do Neocenter. Os critérios de avaliação englobam uma série de requisitos, tais como foco no cliente e na experiência, segurança e qualidade dos cuidados médicos, trabalho em equipe, aprimoramento dos sistemas e processos, além da gestão eficaz da informação e dos resultados assistenciais.

Homenagem

O evento contou também com uma homenagem realizada pela Unimed ao médico Marcus Jannuzzi, pediatra e um dos fundadores do Grupo Neocenter, falecido em setembro de 2023.

Thiago Jannuzzi é o médico que assumiu a função como Diretor Técnico do Neocenter. “Meu pai tinha uma visão à frente do seu tempo. Ele me ensinou muito sobre medicina e sobre gestão. O que vamos fazer daqui para a frente é continuar seguindo este legado, melhorando e oferecendo referência no atendimento neonatal e materno infantil”, destacou.

Sonho

Para Tilza Tavares, Diretora Técnica do Neocenter Maternidade, a conquista das cinco estrelas é fruto de um sonho compartilhado que começou com o médico Marcus Jannuzzi.

“Ele tinha o sonho de ganhar as cinco estrelas da Unimed, e o sonho dele é o nosso também”, disse a médica.

Da Redação com O Tempo