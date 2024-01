Golpe do IPVA: Governo de Minas alerta para vídeo antigo de site falso

Faltando menos de duas semanas para o vencimento da primeira parcela do IPVA de 2024 em Minas Gerais, o governo do estado alerta para um golpe que pode ser aplicado a motoristas que buscam informações sobre o pagamento do imposto.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Um vídeo antigo que mostra um site falso da Secretaria de Fazenda do estado voltou a circular nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a opção de pagar o IPVA via PIX com 20% de desconto. No entanto, esse benefício nunca existiu.

O Governo de Minas reforça que o vídeo é do ano passado e que o site não existe mais. A pasta alerta que as únicas formas de quitar o IPVA são nos caixas ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, casas lotéricas ou por meio do site da Secretaria de Fazenda.

"Em janeiro e abril de 2023, foram registradas denúncias sobre golpes aplicados por criminosos que criavam sites semelhantes aos oficiais. O caso foi investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, que, na época, retiraram os sites do ar", informou a assessoria da pasta.

O calendário de pagamento do IPVA de 2024 em Minas Gerais começou em 15 de janeiro. A escala de pagamento da primeira parcela, ou cota única, é a seguinte:

15 de janeiro: placas com finais 1 e 2

16 de janeiro: placas com finais 3 e 4

17 de janeiro: placas com finais 5 e 6

18 de janeiro: placas com finais 7 e 8

19 de janeiro: placas com finais 9 e 0

Motoristas que optarem pelo pagamento em parcela única terão desconto de 3%.

Da redação

Fonte: Hoje em Dia