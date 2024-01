Associação projeta aumento de 5% na venda de carros usados e seminovos em 2024

Em 2023, os modelos Gol, Uno e Pálio mantiveram sua posição de destaque entre os seminovos e usados mais vendidos em Minas Gerais. O mercado automotivo alcançou um recorde de vendas, atingindo a marca de 1.832.847 unidades comercializadas no último ano, representando um aumento de 11% em relação a 2022. A previsão da Associação dos Revendedores de Veículos de MG (Assovemg) é de um acréscimo de 5% nas vendas para o ano atual. Estima-se que existam cerca de 5 mil negócios no segmento de veículos usados apenas em Minas Gerais

Venda de carros usados está em alta - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil .

De acordo com o presidente da Assovemg, Glenio Júnior, diversos fatores devem contribuir para esse cenário em 2024. Um dos principais é a redução da taxa Selic, com projeção de alcançar 9% até o final do ano, o que promete oferecer juros mais baixos para os consumidores.

Além disso, aprovou-se no Congresso a retomada do Projeto de Lei 4188/21, agilizando o processo de retomada de bens de forma mais rápida e eficiente, impactando positivamente na composição das taxas de juros.

Júnior destaca que, somado à estabilidade econômica e ao dólar abaixo dos R$ 5, esse cenário é favorável para o segmento. Ele acredita que com o aumento previsto de 5% nas vendas neste ano, o país pode atingir a marca de 15 milhões de unidades vendidas, superando o recorde histórico de 15,1 milhões de unidades em 2021.

Apesar do projeto do governo federal de incentivo à compra de carros zero ter tido um curto período de duração, com apenas algumas semanas, Júnior menciona que teve um impacto pequeno nas vendas do setor, resultando em um percentual reduzido de retração.

Carros mais velhos estão com tudo entre os mineiros

Uma tendência interessante foi a forte procura por carros mais antigos, com mais de 13 anos de uso, que representaram aproximadamente 41,07% das negociações em Minas Gerais e mais de 5 milhões de unidades vendidas em todo o país em 2023. Júnior destaca que este segmento, antes menos explorado, teve um ressurgimento significativo, especialmente entre consumidores das classes C, D e E, cujo poder aquisitivo diminuiu.

Apesar desse movimento, há uma crescente tendência de compra de seminovos de até três anos, responsáveis por 14,58% das vendas totais de usados em Minas Gerais, enquanto no Brasil representaram 15,27% em 2023.

Em Minas Gerais, aproximadamente 55% das negociações de veículos foram realizadas por meio de financiamento, com um crescimento notável na modalidade de consórcio para aquisição de veículos, segundo Júnior.

O presidente ressalta que os carros nesta categoria oferecem excelentes opções para consumidores que desejam adquirir um veículo quase novo, evitando a desvalorização inicial que ocorre quando o veículo sai da concessionária, além de oferecerem mais opcionais.

Veja os seminovos e usados mais vendidos em Minas em dezembro de 2023:

VW Gol - 11.024 unidades Fiat Uno - 7.756 unidades Fiat Palio - 7.407 unidades Toyota Corolla - 2.927 GM - Onix - 300.409 unidades Ford - KA - 2.902 unidades VW - Fox - 2.658 unidades Hyundai - HB20 2.516 unidades Fiat - SIENA - 2.510 unidades Ford - Fiesta - 2.500 unidades

O presidente da Assovemg lembra que quem tiver em busca de um carro usado neste ano, deve pesquisar bastante e tomar alguns cuidados antes de fechar o negócio. “Nunca dê sinal sem antes conhecer o carro e faça um laudo cautelar do veículo, que vai verificar a procedência do carro, vai olhar a parte estrutural, conferir se tem peça trocada, pintura refeita… Faz uma pesquisa mais ampla”, aconselha. Segundo Júnior, é importante sempre exigir a nota fiscal na loja, que “vai te proteger futuramente”.

Da Redação com O Tempo