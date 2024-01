O que se sabe sobre o caso do policial militar baleado na cabeça por bandido em 'saidinha'

O Sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, está em estado gravíssimo no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, depois de ter sido baleado na cabeça durante uma perseguição no bairro Novo Aarão Reis, região Norte de BH, na noite de sexta-feira (5). Dois suspeitos do crime, Welbert de Souza Fagundes, 25 anos, e Geovanni Faria de Carvalho, 33 anos, foram presos e aguardam audiência de custódia.

Foto: Reprodução Internet

Quem são os suspeitos?

Welbert (foto) estava foragido da Justiça por não retornar ao presídio durante a 'saidinha' de Natal, enquanto Geovanni estava em condicional após passar a maior parte de 2023 preso. Welbert tinha 18 passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas e agressão, beneficiando-se de um período de liberdade temporária concedido pela lei.

O Sargento Dias, com dez anos de experiência na Polícia Militar, entrou para a corporação em 2014 e atuava no 13º Batalhão de Belo Horizonte. Ele é casado e tem uma filha de cinco meses.

Qual o estado de saúde do policial?

"Milagres existem, e esse pode ser um deles". Assim, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada, a porta-voz da Polícia Militar (PM), major Layla Brunnela, informou que, inicialmente, é irreversível o quadro gravíssimo de saúde em que se encontrao sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos. O militar está internado no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, após ser baleado na cabeça, à queima-roupa, por um suspeito que reagiu a uma abordagem na noite de sexta-feira (5 de janeiro), no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte da capital.

Sobre seu estado de saúde, em uma coletiva, a Polícia Militar declarou que ele está em estado irreversível. As autoridades médicas iniciaram os procedimentos para constatar a morte cerebral, porém ainda não oficializaram a declaração de morte.

Como foi a perseguição?

A perseguição que resultou no incidente começou quando a dupla tentou roubar uma caminhonete Hilux. As autoridades foram alertadas, desencadeando uma perseguição que culminou com os suspeitos colidindo com um motociclista. O Sargento Dias perseguiu Welbert até ser baleado na cabeça e na perna. Ele foi socorrido pelo SAMU.

Welbert foi ferido e preso, enquanto Geovanni tentou fugir por horas, trocando tiros com os policiais e se escondendo em uma casa e depois em uma mata. Ele foi encontrado escondido na lama de um chiqueiro.

Ambos foram levados para um hospital de BH, onde permaneceram sob custódia policial. A audiência de custódia está marcada para domingo (7).

Veja o vídeo do momento que o sargento da PM foi alvejado pelo criminoso

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais foi baleado na cabeça durante uma perseguição e está em estado gravíssimo no hospital. Ele tem uma filha recém-nascida.

O autor do disparo é mais um dos beneficiados pelo indulto de Natal que não retornou à prisão. pic.twitter.com/okO1aN6iak — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 7, 2024

Da Redação com EM