Homem é morto a machadadas na cabeça após encontro sexual em Minas

A Polícia Militar encontrou, na madrugada desse domingo (7), o corpo de um homem de 29 anos com marcas de machado na cabeça em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. O autor do crime foi identificado, relatou ter ido a um encontro com a vítima e confessou o crime alegando ter reagido a uma relação sexual forçada.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As autoridades foram alertadas sobre um veículo abandonado na estrada de um bairro da cidade, por volta da meia-noite e, ao amanhecer, encontraram o corpo seminu da vítima a cerca de um quilômetro de onde o carro foi deixado.

De acordo com a PM, a região foi isolada e o corpo foi identificado pela irmã da vítima que compareceu ao local. Ela disse estar com um tablet do irmão, e a partir de mensagens recebidas pelo aparelho, os oficiais identificaram o suspeito de 22 anos e foram até sua residência.

Durante a abordagem, o autor do crime pulou cercas numa tentativa de fuga, mas acabou sendo capturado junto com o celular da vítima. Ele confessou o crime, relatando ter marcado um encontro pelo Instagram para uma relação sexual e que, na hora, o homem de 29 anos tentou forçar o ato e, por isso, reagiu com machadadas na cabeça da vítima.

O autor ainda afirmou que, após dois golpes, percebeu que a vítima ainda respirava e deu mais um terceiro.

Com Estado de Minas